– Коней на переправе не меняют. Игорь провел хорошую карьеру за ЦСКА и стал легендой клуба. Ему нет смысла куда-то уходить и что-то менять. Он и так все выиграл и всего добился в жизни. Если ему было бы 24 или 25 лет, то можно было бы перейти в "Зенит". Я думаю, что если бы Акинфеев уехал бы из ЦСКА, то только куда-нибудь в Европу, – передает слова Масалитина "Metaratings".
Напомним, что вчера бывший тренер "Зенита" Властимил Петржела через СМИ посоветовал Игорю Акинфееву перейти в питерский клуб, чтобы завоевать трофей. Капитан и лидер "армейцев" является воспитанником ЦСКА, и находится в системе клуба с 2002 года. В сумме у Игоря насчитывается 717 матчей за "армейцев", в 302 из них он не пропускал. За сборную России провел 111 игр. Его действующий контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года. Последнее продление соглашения датируется 20 мая 2022 года. В текущем сезоне провел все одиннадцать матчей в РПЛ. Его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 2,5 миллионов евро.
Масалитин: коней на переправе не меняют. Акинфееву нет смысла уходить из ЦСКА. Он все выиграл и всего добился в жизни
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на предложение тренера Властимила Петржелы о переходе голкипера Игоря Акинфеева в "Зенит".
Фото: РИА Новости