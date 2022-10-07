– Да, сегодня Батчи сделали операцию. С ним все хорошо. Через пару месяцев он вернется на поле, – приводит слова агента "РБ Спорт".
Батчи не принимал участие в игре прошедшего (одиннадцатого) тура с "Крыльями Советов" (0:0). Сообщается, что футболист получил травму перед этой встречей. Ангольский полузащитник перешел в "Краснодар" совсем недавно, 7 сентября 2022 года. Предыдущим его клубом был португальский "Шавиш". Вместе с ним в команду Александра Сторожука перешел и опорный полузащитник Ленини, который вышел против "Крыльев Советов" в стартовом составе. Батчи успел принять участие в четырех играх за "Краснодар" и отметился одной результативной передачей. Контракты Батчи и Ленини с "Краснодаром" действуют до 30 июня 2025 года.
Полузащитник "Краснодара" Батчи выбыл из-за травмы до конца года
Футбольный агент Эдуардо Мариньо, представляющий интересы игрока "Краснодара" Жоау Батчи, рассказал, что его клиент перенес операцию.
Фото: ФК "Краснодар"