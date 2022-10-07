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Петржела: похвально, что Бакаев захотел играть в сильнейшем клубе страны, а не оставаться в "Спартаке"

Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела поделился мнением о перспективах в коллективе из Санкт-Петербурга полузащитника Зелимхана Бакаева.
Фото: ФК "Зенит"
"Несмотря на то что сейчас Бакаев редко выходит на поле, он сделал правильный выбор, перейдя в "Зенит". Здесь он гарантированно станет чемпионом и будет стабильно выигрывать трофеи… В любом случае, похвально, что Зелимхан хотел играть в сильнейшей команде страны, а не оставаться на том же уровне", - цитирует Петржелу "РБ Спорт".

В минувшем сезоне Бакаев играл за "Спартак" и в 26 матчах Российской Премьер-лиги отметился шестью голевыми передачами. Летом истек срок действия его контракта со столичным коллективом, стороны не продлили соглашение. 26-летний хавбек на правах свободного агента перешел в "Зенит".

В качестве игрока сине-бело-голубых Бакаев вышел на поле в 9-ти встречах национального первенства и записал на свой счет 1 гол.


Петржела Зенит Бакаев З
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