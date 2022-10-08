- Готов ли я вернуться в "Локомотив"? Ничего на эту тему не обсуждаю, - передает слова Семина Sport24.
Вечером 8 октября официальные интернет-ресурсы "Локомотива" объявили об уходе из клуба главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна на фоне разгромного поражения от "Сочи" (0:4) в матче 12 тура РПЛ. Позднее появилась информация о возможном возвращении на пост наставника красно-зеленых 75-летнего Юрия Семина и назначении на должность спортивного директора экс-защитника клуба Бориса Ротенберга. "Локомотив" после пяти поражений в чемпионате подряд находится на 14 месте с 9 очками в 12 матчах.
Семин заявил, что не обсуждает тему возвращения в "Локомотив"
75-летний экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отреагировал на вопрос о возможном возвращении в клуб.
Фото: ТАСС