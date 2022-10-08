"У Вильсона контракт с "Локомотивом". Он отлично себя чувствует здесь и не планирует покидать клуб. Смена руководства ни на что не влияет", - цитирует агента Sport24.
Напомним, Вильсон изидор в январе этого года перебрался в "Локомотив" из "Монако". С того момента он провел за красно-зеленых 23 матча, в которых забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с "железнодорожниками" рассчитан до лета 2026 года.
Накануне "Локомотив" после разгромного поражения от "Сочи" (0:4) объявил об увольнении главного тренера клуба Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.
Агент Изидора: смена руководства ни на что не влияет. Вильсон не планирует покидать "Локомотив"
Агень Эммануэль Лакруа, представляющий интересы форварда "Локомотива" Вильсона Изидора, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Локомотив"