"Нравится ли мне футбол Йокановича? Да, почему он должен мне не нравиться. Мне нравится оборонительный футбол? Да, я же защитник. Мы стараемся нестись вперед, создавать моменты и забивать по возможности", - цитирует Кутицкого "СЭ".
Напомним, "Динамо" в 11-м туре сыграло вничью с ЦСКА (1:1). Ничью бело-голубым принес гол Федора Смолова. После этого результата бело-голубые остались на восьмом месте в турнирной таблице. Команда Славиши Йокановича не выигрывала уже почти месяц. При этом последняя победа в РПЛ была одержана в начале сентября.
Защитник "Динамо" Кутицкий: мне нравится футбол Йокановича, я же защитник
Защитник "Динамо" Александр Кутицкий оценил игру команды при Славише Йокановиче.
Фото: ФК "Динамо"