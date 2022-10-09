"Кокорину лучше остаться на Кипре", - цитирует итальянского специалиста "Чемпионат".
Кокорин сегодня забил свой второй мяч за "Арис" в чемпионате Кипра – в рамках 6-го тура коллектив из Лимасола сыграл с "АЕКом" и потерпел поражение (1:2).
"Арис" занимает второе место в таблице национального первенства, набрав 12 очков в 6-ти матчах.
Франко Камоцци – о Кокорине: ему лучше остаться на Кипре
Экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением о перспективах форварда "Ариса" из Лимасола Александра Кокорина.
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