- Провальный матч в нашем исполнении. Всё, что могу сказать. Не могу объяснить даже, почему так сложилось вчера. Это футбол, бывает. Я недоволен тем, как сыграл против "Спартака". Это был провальный матч в целом с моей стороны, - передает слова Ломаева "СЭ".
Матч 12 тура Российской премьер-лиги "Спартак" - "Крылья Советов" завершился крупной волевой победой хозяев поля со счетом 5:2. Голкипер самарцев Иван Ломаев пропустил 5 голов после 5 ударов в створ, еще два забитых мяча красно-белых не были засчитаны. После 12 туров РПЛ волжане занимают 11 место с 11 набранными очками.
Голкипер "Крыльев Советов" Ломаев: недоволен тем, как сыграл против "Спартака", провальный матч с моей стороны
Вратарь "Крыльев Советов" Иван Ломаев прокомментировал выездное поражение своей команды от московского "Спартака" в рамках 12 тура РПЛ (2:5).
Фото: ФК "Зенит"