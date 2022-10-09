"Фанаты имеют полное право негодовать… Вы можете говорить об отставке тренера, но таков футбольный мир. Когда выигрываешь, ты — король, а когда проигрываешь — дерьмо. Мы — профессиональны своего дела и будем выкладываться на максимум, чтобы изменить ситуацию. Я верю в Йокановича", - цитирует футболиста "РБ Спорт".
"Динамо" в минувшие выходные сыграло вничью с ЦСКА (1:1) – подопечные Славиши Йокановича не одержали ни одной победы в последних четырех турах Российской Премьер-лиги. С 17-ю очками в 12-ти матчах москвичи идут на 9-м месте в таблице чемпионата. В 13-м туре национального первенства "Динамо" сыграет с "Оренбургом" - матч пройдет 15 октября и начнется в 19:30 мск.
Даса – о результатах "Динамо" при Йокановиче: когда выигрываешь, ты король, а когда проигрываешь — дерьмо
Защитник "Динамо" Эли Даса высказался о последних результатах бело-голубых в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"