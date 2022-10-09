"Команда сейчас с каждым матчем гонится за победой, но этого недостаточно. "Зенит" в последнем матче потерял очки, но будет ли он оступаться в следующих турах? Для уверенного чемпионства "Спартаку" нужны осечки конкурентов", - цитирует Камоцци Sport24.
"Спартак" вернулся на третье место чемпионата России, обыграв в 12-м туре "Крылья Советов" со счетом 5:2. Подопечные Гильермо Абаскаля располагаются ниже "Ростова" при равенстве очков из-за поражения в очной встрече с южанами.
В рамках 13-го тура Российской Премьер-лиги красно-белые сойдутся с ЦСКА – матч начнется 16 октября в 20:00 по столичному времени.
Камоцци: "Спартак" гонится за чемпионством, но этого недостаточно – нужны осечки конкурентов
Экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением о шансах москвичей на завоевание чемпионства в действующем сезоне РПЛ.
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