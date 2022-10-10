– Я думаю, что Соболев должен быть просто самим собой. Без какого-либо сравнения с другими игроками. Будь то Холланд или кто-то ещё. Он должен работать над собой, потому что у него есть потенциал стать очень хорошим нападающим. У них с Промесом отличная связка, – передает слова Камоцци "Metaratings".
Во вчерашнем матче двенадцатого РПЛ против "Крыльев Советов" Соболев оформил дубль, что помогло ему побить рекорд, став первым с 1999 года игроком "Спартака", который забил в шести матчах кряду. Помимо Александра вчера забивали Квинси Промес (дважды) и Руслан Литвинов. У Промеса помимо дубля ещё и результативная передача. В следующем туре "Спартак" встретится в дерби с ЦСКА, который имеет на одно очко меньше и идет четвертым в таблице.
Камоцци: Соболев должен быть самим собой, а не Холандом
Бывший советник экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна высказался об игре форварда красно-белых Александра Соболева.
Фото: ФК "Спартак"