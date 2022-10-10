Роман Орещук: У Кайо реальные затмения в голове. Мне кажется, это уже не лечится

Известный агент, бывший директор московского " Динамо " Роман Орещук рассказал о ментальных проблемах защитника "Краснодара" Кайо.

Фото: ФК "Краснодар"

– Я изначально думал, что такие "заскоки" Кайо лечатся, но после вчерашнего прыжка двумя ногами в игрока "Ростова", мне уже кажется, что нет. Это не проблема тренера "Краснодара", не проблема коллектива. Это проблема исключительно Кайо, его головы. Если "замыкает" человека, ты уже ничего не сделаешь. У него реально какие-то затмения происходят. Футболист-то хороший. Довольно качественный защитник, хотя его переделали из полузащитника. Но проблемы ментальные. Видно, не могут залезть ему в мозги и объяснить, что можно, а что нельзя, – цитирует Орещука "РБ Спорт".



Во вчерашнем матче двенадцатого тура Российской премьер-лиги против "Ростова" Кайо получил две желтые карточки и удалился на 57-й минуте. Первый "горчичник" был показан за споры с главным арбитром, второй – за фол на нападающем "Ростова" Николае Комличенко. Это нарушение привело к назначению пенальти и голу Дмитрия Полоза, который сравнял счет в игре. В матче одиннадцатого РПЛ против "Крыльев Советов" бразильский центральный защитник "Краснодара" тоже должен был получать вторую желтую карточку и покинуть поле во втором тайме. Но главный арбитр той встречи Алексей Сухой посчитал иначе. Позже ЭСК РФС признало то его решение неверным. Кайо пропустит следующий тур и не сыграет с грозненским "Ахматом".