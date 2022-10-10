– Андрей Талалаев – мой главный кандидат. Я с Андреем много разговариваю и вижу, что он ищущий тренер, мыслящий. И игровая карьера у него солидная: поиграл у нас, в Италии. Поработал с Скалой, а это хороший опыт. Андрей недолго пробыл в "Крыльях", но показал очень хороший результат. Помните, как при нем "Крылья" играли? В "Химках" неплохо работал, в "Ахмате" был. То есть, опыт уже приобрел приличный, – цитирует Ловчева "Советский спорт".
8 октября, сразу после финального свистка матча двенадцатого тура РПЛ "Сочи" – "Локомотив" (0:4), футбольный клуб объявил об уходе главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна. Андрей Викторович Талалаев был уволен из грозненского клуба 11 сентября 2022 года, возглавляя "Ахмат" с июля 2020 года. До этого Талалаев работал главным тренером в "Химках", "Крыльях Советов", "Пюнике", "Тамбове", "Волге НН", "Росиче" и ассистентом тренера в футбольном клубе "Кубань". Наиболее количество матчей Андрей Викторович в качестве главного тренера провел в "Волге НН" (83), на втором месте "Ахмат" (77).
Ловчев – о новом тренере для "Локомотива": Андрей Талалаев – мой главный кандидат
Прославленный советский футболист Евгений Ловчев назвал Андрея Талалаевым наиболее подходящим тренером для работы в "Локомотиве".
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