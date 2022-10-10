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Малком: у нас есть совершенно понятная цель - в конце сезона разместить на эмблеме "Зенита" вторую чемпионскую звезду

Атакующий полузащитник "Зенита" Малком рассказал о цели команды на текущий сезон.
Фото: ФК "Зенит"
- Нам надо продолжать в том же духе. Тем более у всех есть совершенно понятная цель - в конце сезона разместить на клубной эмблеме вторую чемпионскую звезду. Считаю, у нас всё для этого есть. Каждый из нас - я, Клаудиньо, Мостовой, Бакаев и другие - стараемся помогать команде, отрабатывая и в обороне, и в атаке, - цитирует Малкома Matchtv.ru.

Петербургский "Зенит" 9 раз становился национальным чемпионом - в 1984 году сине-бело-голубые выиграли чемпионат Советского Союза, в сезонах-2007, 2010, 2011/2012, 2014/2015, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 - чемпионат России. По итогам сезона-2014/2015 петербуржцы получили право разместить на своей эмблеме звезду, которая дается за каждые пять национальных чемпионств. В случае победы "Зенита" в Российской премьер-лиге текущего или последующих сезонов сине-бело-голубые получат право на вторую чемпионскую звезду. После 12 туров петербуржцы лидируют в таблице с 30 очками и 5-очковым отрывом от преследователей.


Зенит Малком
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