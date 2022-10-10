- Как оценю работу "ЦСКА ТВ"? Если говорить конкретно о ютуб-канале, то он умер. Там теперь не выходит ничего, кроме обвязки матчей: интервью до, после, тренировка, репортаж. За полгода прирост 18 тысяч при том, что на момент санкций было больше 230 тысяч подписчиков. В двух словах: у канала нет ни лица, ни индивидуального стиля. Ты можешь включить условные "Крылья Советов" или "Сочи" - и там будет то же самое, только поменяются игроки. Что изменилось после моего ухода? Ушел весь креатив. Нет ни рубрик, ни челленджей, ничего, - передает слова Кирильчевой Metaratings.ru.
Экс-руководитель клубного телевидения красно-синих "ЦСКА ТВ" Катерина Кирильчева покинула свою должность в январе 2022 года. Причиной этого стала скандальная ситуация, связанная с роликом-анонсом перехода в ЦСКА турецкого атакующего полузащитника Юсуфа Языджи. По сюжету ролика, придуманному Кирильчевой, футболист не хочет ехать в Москву, но моментально соглашается, как только получает сообщение о том, что "в России много Наташ". После увольнения из ЦСКА Кирильчева переехала на постоянное место жительства в Португалию.
В турнирной таблице РПЛ ЦСКА занимает четвертое место с 24 набранными очками, отставая на 1 очко от "Ростова" и "Спартака". 16 октября в рамках 13 тура чемпионата "армейцы" сыграют на своем поле в дерби с красно-белыми.
Экс-глава "ЦСКА ТВ" Кирильчева: после моего ухода у канала ушел весь креатив, нет ни лица, ни стиля
Экс-руководитель клубного канала "армейцев" "ЦСКА ТВ" Катерина Кирильчева раскритиковала работу своих преемников.
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