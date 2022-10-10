Даса перешел в московский клуб в сентябре 2022 года. Он подписал контракт с бело-голубыми на 2 года.
"Считаю, русские - прекрасный народ. Мне очень нравится, что в такой большой стране собрано множество вер и культур - это действительно здорово!" - приводит слова футболиста Sport24.
Также Даса сообщил, что планирует учить русский язык.
В составе "Динамо" Даса провел 5 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился.
"Динамо" в минувшие выходные сыграло вничью с ЦСКА (1:1). В таблице Российской Премьер-лиги столичный клуб располагается на 9-м месте, набрав в 12 матчах 17 очков. 15 октября динамовцы на своем поле примут "Оренбург".
Ари: Россия - лучшая страна мира. Не вижу никаких минусов
Защитник "Динамо" Эли Даса: русские - прекрасный народ
Израильский защитник "Динамо" Эли Даса рассказал о своих впечатлениях от России.
Фото: ФК "Динамо"