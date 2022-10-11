– Насколько мы довольны сотрудничеством с Йокановичем? Мы довольны сотрудничеством, работаем все вместе, нацелены на результат. Кредит доверия, конечно, есть. Только в начале сентября мы подписали трех игроков. Команда должна быть выстроена, игровые связи созданы, и у Йокановича есть время, чтобы сделать свою работу, – цитирует Пивоварова "РБ Спорт".
По итогам двенадцати сыгранных туров "Динамо" занимает девятую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В предыдущем (двенадцатом) туре подопечные Славиши Йокановича сыграли вничью с ЦСКА (1:1). До этого "Динамо" проигрывали в трех турах подряд: "Сочи", "Зениту" и "Ахмату". В следующем туре команда Йокановича сыграет дома с "Оренбургом". Их встреча состоится 15 октября, в 19:30 по московскому времени. Команда Марцела Лички идет седьмой в таблице, опережая "Динамо" на одно очко.
Павел Пивоваров: мы довольны сотрудничеством с Йокановичем. Работаем все вместе, нацелены на результат
Гендиректор "Динамо" Павел Пивоваров сообщил о кредите доверия главному тренеру команды Славише Йокановичу.
Фото: "Советский спорт"