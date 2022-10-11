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Агент Кассьерры: если тренерский штаб "Зенита" даст Матео несколько матчей, он снова станет бомбардиром

Футбольный агент Никос Петропулос, представляющий интересы форварда "Зенита" Матео Кассьерры, высказался об игровой форме игрока.
Фото: ФК "Зенит"
– Я знаю Матео. Уверен, что скоро он начнет забивать. Если тренерский штаб даст Матео несколько игр, он снова сможет стать бомбардиром, – приводит слова агента "Sport24".

Матео Кассьерра перешел в "Зенит" летом 2022 года из "Сочи". Его контракт с нынешним клубом действует до 30 июня 2025 года. В текущем сезоне у колумбийского нападающего три гола и три результативных передачи за "Зенит". Он принял участие в шестнадцати играх, провел на поле в сумме 798 минут.


Кассьерра Зенит
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