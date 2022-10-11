– Мне хотелось бы верить, что Малком прикипел к нашей стране. Однако немаловажный факт – это его зарплата. В Европе ему бы не платили такие деньги, как в "Зените, – приводит слова Кечинова "Чемпионат".
Малком играет в "Зените" с августа 2019 года, перешел из испанской "Барселоны". Клаудиньо стал игроком "Зенита" летом 2021 года, перейдя из "РБ Брагантино". Оба недавно продлили свои личные соглашения с "Зенитом" до 30 июня 2027 года. Новости о возможном получении российского гражданства со стороны бразильских полузащитников "Зенита" появились в сентябре 2022 года. Такую вероятность подтвердили и в самом клубе.
Валерий Кечинов: в Европе Малкому не платили бы такие деньги, как в "Зените"
Бывший футболист "Спартака" Валерий Кечинов прокомментировал новость о том, что бразильские легионеры "Зенита" Малком и Клаудиньо могут получить российское гражданство.
Фото: ФК "Зенит"