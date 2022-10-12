– Безусловно, Леонченко тоже должен быть уволен из "Локомотива". Однозначно. Ничего не делал, ни за что не отвечал, пусть отдохнет немножко. Это мало – уволить только тренера и спортивного директора. Хорошо бы еще Леонченко с Плутником поменять, тогда можно рассчитывать на серьезные перемены. Возможно ли мое возвращение в "Локомотив"? Нет, это исключено, ни за что туда не пойду. Мне не хочется никого спасать, – приводит слова Смородской "РБ Спорт".
Напомним, что "Локомотив" официально объявил об уходе из клуба спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра 8 октября, в минувшие выходные. Случилось это почти сразу после финального свистка матча двенадцатого тура Российской премьер-лиги между "Сочи и "Локомотивом". Подопечные Циннбауэра уступили в той игре с разгромным счетом 0:4. За тур до этого было домашнее поражение от "Урала" (2:4). По итогам двенадцати сыгранных туров "Локомотив" занимает четырнадцатое место в турнирной таблице РПЛ, находясь в зоне стыковых матчей. До зоны вылета – одно очко. В следующем туре "Локомотив" сыграет с "Торпедо", которое идет на последнем месте. Матч состоится в "Лужниках", 15 октября, в субботу.
Смородская: мое возвращение в "Локомотив" исключено. Ни за что туда не пойду. Мне не хочется никого спасать
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о переменах в руководстве клуба и заявила, что не планирует возвращаться в стан железнодорожников.
Фото: РИА Новости