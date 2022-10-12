– После смены руководства "Спартак" стал играть лучше, веселее, виден прогресс. И тренерская работа в этом не на последнем месте. Может ли "Спартак" составить конкуренцию "Зениту"? Один раз в этом сезоне уже обыграли. Наверное, по составу пока вряд ли. Но по желанию бороться, энтузиазму – да, – приводит слова Жукова "ТАСС".
Изменения в "Спартаке" прошли сразу по нескольким фронтам и позициям. 22 июня 2022 года клуб объявил, что Леонид Федун сложил с себя полномочия президента, члена и председателя совета директоров московского "Спартака". Теперь клубом управляет компания "Лукойл", которая была спонсором красно-белых последние 20 лет. Вместо итальянца Паоло Ваноли, ушедшего из клуба летом, появился испанский специалист Гильермо Абаскаль. Спортивным директором был назначен Пол Эшуорт, имеющий опыт в России. До него на аналогичной должности находился Лука Каттани. На данный момент "Спартак" идет третьим в РПЛ по итогам двенадцати сыгранных туров.
Жуков: после смены руководства "Спартак" стал играть лучше, веселее, виден прогресс
Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик "Спартака" Александр Жуков отметил положительное влияние, которое оказал на клуб приход новых владельцев.
Фото: Global Look Press