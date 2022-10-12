Алип зимой был арендован "Зенитом" у "Кайрата" до конца года. В нынешнем сезоне 22-летний футболист сыграл за петербургский клуб в 6 матчах, 3 раза появившись в старте. Результативными действиями отметится он не сумел. В общей сложности за сине-бело-голубых он провел 18 матчей.
"Алип молодой парень, он готов конкурировать и будет доказывать свое право на место в составе тренировками и играми. Если ситуация с игровым временем не изменится, сценарии могут быть разными. Понятно, что для молодого, перспективного футболиста, я думаю, нужно будет искать варианты в другом клубе РПЛ. На него уже есть спрос, без команды он точно не останется", - цитирует агента Metaratings.
В минувшие выходные "Зенит" сыграл в гостях вничью с "Факелом" (1:1). Петербуржцы продолжают единолично возглавлять таблицу РПЛ, набрав в 12 матчах 30 очков.
В воскресенье, 16 октября, на выезде подопечные Сергея Семака встретятся с "Пари НН". Игра 13-го тура чемпионата России начнется на стадионе в Нижнем Новгороде в 16:30 мск.
Агент Алипа: Нуралы готов бороться за место в стартовом составе "Зенита"
Сослан Касабиев, агент защитника "Зенита" Нуралы Алипа, высказался об игровом времени своего клиента в петербургском клубе.
Фото: ФК "Зенит"