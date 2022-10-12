– Думаю, хуже, чем было, уже точно не будет. Сами игроки, костяк команды, способны сами мобилизоваться и совершенно спокойно обыграть "Торпедо". Даже без главного тренера, – приводит слова Кузьмичева "СЭ"."СЭ".
Напомним, что в минувшие выходные, 8 октября, "Локомотив" объявил об уходе из клуба главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна. Случилось это сразу после окончания гостевого матча с "Сочи", где "железнодорожники" уступили со счетом 0:4. В двух турах подряд они пропускают по четыре мяча. "Локомотив" встретится с "Торпедо", занимающим последнее место, 15 октября, в воскресенье.
Владимир Кузьмичев: игроки "Локомотива" способны сами мобилизоваться и совершенно спокойно обыграть "Торпедо"
Бывший директор академии "Локомотива" Владимир Кузьмичев поделился ожиданиями от матча 13-ого тура РПЛ "Торпедо" – "Локомотив".
Фото: ФК "Локомотив"