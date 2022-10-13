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Главный тренер сборной Казахстана Адиев: ко мне есть определенный интерес у клубов РПЛ

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал об интересе к его кандидатуре со стороны российских клубов.
Фото: kff.kz
- У нас идут определенные переговоры, но пока ничего однозначно я сказать не могу. Ко мне есть интерес у клубов из России. Я выбираю, что будет лучше. Это клубы РПЛ? Да. Интерес от "Локомотива"? Я не хотел бы сейчас говорить о каких-то клубах. Просто есть определенный интерес. Понятно, что, с одной стороны, мне хотелось бы продолжить работу в сборной Казахстана, но у меня подходит к концу контракт, и я хотел бы выбрать лучшее для своей карьеры. В Казахстане новый контракт предлагают до 2024 года? Да, до чемпионата Европы, - передает слова Адиева "РБ Спорт".

45-летний российский специалист Магомед Адиев с апреля 2022 года работает в должности главного тренера сборной Казахстана. Под его руководством казахстанцы заняли первое место в группе 3 Лиги С Лиги наций УЕФА, набрав 13 очков в соперничестве со сборными Азербайджана, Словакии и Белоруссии, и в следующем розыгрыше турнира выступят в дивизионе В. Контракт Адиева с федерацией футбола Казахстана истекает в конце 2022 года. Ранее российский тренер возглавлял карагандинский "Шахтер", песчанокопскую "Чайку" и махачкалинский "Анжи", а также работал в должности помощника главного тренера в грозненском "Ахмате".


Сборная Казахстана Локомотив Адиев Российские трансферы
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