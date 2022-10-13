"Правильно, что выразили доверие. А если искать нового тренера, то это должен делать Бувач, ведь он привёл Йокановича и отвечает за него. Если Бувач ему доверяет, то зачем менять? Ничего катастрофического ещё не произошло. Они идут в связке – спортивный директор и главный тренер", - цитирует агента Metaratings.
Ранее генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров заявил, что руководство клуба доверяет главному тренеру бело-голубых Йокановичу и отметил, что специалисту требуется время на реализацию идей.
Столичный коллектив занимает 9-е место в таблице нынешнего сезона Российской Премьер-лиги, команда набрала 17 очков в 12-ти матчах. Бело-голубые одержали одну победу в последних шести официальных встречах.
Орещук: правильно, что "Динамо" доверяет Йокановичу, - ничего катастрофического ещё не произошло
Агент Роман Орещук поделился мнением, о доверии, которое руководство "Динамо" выразило главному тренеру Славише Йокановичу.
Фото: ФК "Динамо"