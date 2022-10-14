"Дерби закончится победой красно-белых. По индивидуальному мастерству "Спартак" превосходит ЦСКА. Соболев сильнее Чалова, Промес — Карраскаля. Но в футболе может быть всякое, армейцы тоже сильны и борются за чемпионство", — цитирует итальянского специалиста Sport24.
"Спартак" в московском дерби сойдется с ЦСКА 16 октября, стартовый свисток запланирован на 20:00 по столичному времени. Команды располагаются по соседству в таблице чемпионата России, подопечные Гильермо Абаскаля с 25-ю очками занимают 3-е место, "армейцы" набрали 24 балла и идут на четвертой строчке.
Камоцци: "Спартак" индивидуально сильнее ЦСКА – Соболев превосходит Чалова, Промес – Карраскаля
Бывший советник экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ между красно-белыми и ЦСКА.
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