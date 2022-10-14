По данным источника, в зимнее трансферное окно спортивному департаменту потребуется подписать футболистов на 3 позиции. Что это за позиции, не сообщается.
"Спартак" объявил о назначении Эшуорта спортивным директором столичного коллектива в конце сентября. Ранее на этом посту работал Лука Каттани – он покинул красно-белых минувшим летом.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Спартак" поставил перед Эшуортом задачу подписать трех футболистов зимой
Руководство "Спартака" поставило перед новым спортивным директором клуба Полом Эшуортом задачу усилить ряд позиций этой зимой.
Фото: ФК "Астана"