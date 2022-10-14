Встреча на "Ростов Арене" завершилась со счетом 2:1. Единственный гол в составе ростовчан на 26-й минуте забил Роман Тугарев, он реализовал пенальти.
"Ростов" в последних четырех матчах потерпел три поражения при одной победе. Подопечные Валерия Карпина обыграли в прошлые выходные "Краснодар" (3:2). Кроме проигрыша "Уралу", донской клуб также уступил "Ахмату" (1:3) в Кубке России и "Зениту" (1:3) в РПЛ.
В чемпионате России "Ростов" занимает 2-е место, набрав в 13 матчах 25 очков. Свой следующий матч ростовчане проведут 18 октября - в гостях донской клуб сыграет против "Динамо" в рамках 4-го тура группового этапа Кубка России. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.
У "Ростова" 3 поражения в 4 последних матчах
"Ростов" на своем поле уступил "Уралу" в матче 13-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Фото: ФК "Ростов"