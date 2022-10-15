"Марко Николича я считал русским, он хорошо разговаривает по-русски. Конечно, хотел бы, чтобы он вернулся. Я на связи с ним, общались перед игрой с "Сочи", - цитирует игрока "СЭ".
Николич возглавлял "Локомотив" с июня 2020-го по октябрь 2021 года. Под его руководством столичный коллектив завоевал Кубок России в сезоне 2020/2021.
Напомним, ранее "Локомотив" объявил об отставке главного тренера Йозефа Циннбауэра – немецкий специалист покинул клуб после поражения команды в 12-м туре чемпионата России от "Сочи" (0:4).
Баринов: хотел бы, чтобы Марко Николич вернулся в "Локомотив"
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов высказался об общении с экс-главным тренером клуба Марко Николичем.
Фото: РПЛ