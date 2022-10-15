- Я хорошо себя чувствую, всё нормально. Когда вернусь на поле? Скоро! Надеюсь, что восстановлюсь и вернусь как можно скорее, - передает слова Норманна "РБ Спорт".
Ранее стало известно, что норвежский опорный полузащитник Матиас Норманн, выступающий за "Динамо" на правах аренды у "Ростова", пропустит около месяца из-за травмы плеча, полученной в матче 12 тура Российской премьер-лиги против ЦСКА (1:1). В составе бело-голубых 26-летний Норманн принял участие в 4 матчах РПЛ и 2 встречах группового этапа Кубка России.
Травмированный полузащитник "Динамо" Норманн: хорошо себя чувствую, всё нормально
Опорный полузащитник московского "Динамо" Матиас Норманн рассказал о своем состоянии.
Фото: ФК "Динамо"