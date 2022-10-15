- Вполне возможно, что это не предел этих составов под руководством Федотова и Абаскаля. Но то, что они подошли к этой игре в хорошем эмоциональном и игровом состоянии - факт. Последние матчи это подтверждают. Стоит признать, что руководство обоих клубов угадало с назначением тренеров, - передают слова Игнатьева "Известия".
16 октября в 20:00 по московскому времени на стадионе "ВЭБ Арена" состоится столичное дерби ЦСКА - "Спартак". "Армейцы" с 24 очками в 12 матчах занимают четвертое место в турнирной таблице, красно-белые с 25 очками находятся на третьей строчке, победитель очной встречи опередит "Ростов" и выйдет на вторую позицию по итогам 13 тура. Летом оба клуба сменили главных тренеров - ЦСКА возглавил российский специалист Владимир Федотов, "Спартак" - испанец Гильермо Абаскаль.
Б. Игнатьев: руководство ЦСКА и "Спартака" угадало с назначением Федотова и Абаскаля
Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил состояние ЦСКА и "Спартака" перед дерби в рамках 13 тура РПЛ.
Фото: ФК "Торпедо"