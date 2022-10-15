- Если мы победим 5:4, для меня это будет большая радость. Главное - это результат команды. Я соскучился по победам и по сильному ЦСКА, который находится в верхней части таблицы. Раньше мне всегда хотелось сыграть "на ноль". Но нулей в карьере уже достаточно много, и теперь важнее, чтобы команда преодолела неудачи последних лет, - передает слова Акинфеева "СЭ".
16 октября в матче 13 тура Российской премьер-лиги состоится главное московское дерби ЦСКА - "Спартак", встреча начнется в 20:00 по московскому времени. Перед очной игрой красно-белые опережают соперника на одно очко, с 25 очками занимая третью строчку турнирной таблицы, красно-синие находятся на четвертой позиции. Победитель дерби выйдет на чистое второе место по итогам 13 тура РПЛ, опередив в турнирной таблице "Ростов".
Акинфеев: раньше всегда хотел сыграть "на ноль", но если победим "Спартак" 5:4 - для меня это будет большая радость
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал предстоящую встречу со "Спартаком" в рамках 13 тура РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА