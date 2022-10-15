- ЦСКА серьезно обновился этим летом. Новички хорошо влились в команду, нет никаких проблем. Думаю, и по игре видно. Все ребята общаются, могут подстегнуть друг друга словечком. Да, можно много говорить о том, где и как мы теряли очки. Но есть таблица, и в ней мы четвертые, на очко отстаем от второго места. В принципе, всё идет неплохо. Все будут настраиваться на классный матч в воскресенье. Обе команды в хорошей форме, качество игры должно быть соответствующим. А 100% эмоций мы гарантируем, - цитирует Акинфеева "СЭ".
В 12 сыгранных матчах Российской премьер-лиги московский ЦСКА набрал 24 очка и одержал 7 побед, трижды сыграв вничью - с "Пари НН" (2:2 на выезде), "Ростовом" (0:0 на выезде) и "Динамо" (1:1 на своем поле) - и потерпев гостевые поражения от "Зенита" (1:2) и "Торпедо" (0:1). В текущей турнирной таблице "армейцы" находятся на четвертом месте. 16 октября в рамках 13 тура чемпионата России красно-синие принимают на своем поле "Спартак", который с 25 набранными очками занимает третью позицию. Победа в очной встрече даст возможность любому из соперников подняться на вторую строчку, опередив "Ростов".
Акинфеев: ЦСКА и "Спартак" в хорошей форме, качество игры должно быть соответствующим. 100% эмоций гарантируем
Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о состоянии своей команды перед домашним матчем со "Спартаком" в рамках 13 тура РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА