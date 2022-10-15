Напомним, ранее стали известны стартовые составы "Крыльев" и "Сочи" на очную встречу в 13-м туре РПЛ. В стартовом составе самарцев впервые в этом розыгрыше чемпионата место в воротах займет Богдан Овсянников. До этого голкипер выходил на поле только в матчах Кубка России.
"Прошлый матч не сложился для Ивана Ломаева, поэтому мы решили дать шанс Овсянникову, который хорошо проявил себя в кубковых матчах. К тому же Ваня долгое время играл без замен и нужно было дать ему отдых", - приводит слова Осинькина пресс-служба клуба.
Напомним, в прошлом туре "Крылья" в гостях проиграли "Спартаку" в 12-м туре (2:5). В том матче Ломаев пропустил все удары в створ своих ворот.
Осинькин: прошлый матч не сложился для Ломаева, поэтому мы решили дать шанс Овсянникову
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал решение сменить голкипера на матч против "Сочи".
Фото: ПФК "Крылья Советов"