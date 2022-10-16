Кассьерра пропускает матч петербуржцев с "Пари НН". По словам главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака, у колумбийца небольшое повреждение, которое он получил в матче с "Факелом" (1:1). По этой же причине встречу в Нижнем Новгороде пропускает полузащитник Вендел.
"В понедельник у Матео обнаружили надрыв подколенного сухожилия первой степени. Он скоро вернется к тренировкам. Кассьерра сможет вернуться на поле через неделю", - цитирует агента "СЭ".
Нападающий Матео Кассьерра перешел в "Зенит" из "Сочи" в летнее трансферное окно. Колумбиец сыграл 16 матчей за петербуржцев и забил 3 гола - 2 в Кубке и 1 в Суперкубке России. В РПЛ у колумбийца забитых мячей нет.
В матче "Пари НН" - "Зенит" идет первый тайм, счет - 1:0 в пользу петербуржцев. Голом отметился полузащитник Далер Кузяев.
Агент Кассьерры: Матео сможет вернуться на поле через неделю
Никос Петропулос, агент нападающего "Зенита" Матео Кассьерры рассказал о травме своего клиента.
Фото: ФК "Зенит"