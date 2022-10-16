"Когда получу российский паспорт? Я не знаю, может, получу через месяц паспорт. Смогу ли сыграть за сборную России? Не знаю, посмотрим. Все возможно", - цитирует футболиста "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что Малком вместе с Клаудиньо собираются получить гражданство России. Сообщалось, что такое решение связано с желанием бразильских игроков меньше тратить на уплату налогов.
"Зенит" сегодня обыграл "Пари НН" в 13-м туре Российской Премьер-лиги. Петербуржцы лидируют в турнирной таблице с 33-мя очками в активе.
Малком: могу получить российский паспорт через месяц
Полузащитник "Зенита" Малком высказался о ходе оформления российского паспорта.
Фото: ФК "Зенит"