"Карраскаль лежал на поле. Они продолжили игру, мы отняли мяч и забили. И игроки "Спартака" говорили, что хотели выбить мяч. Не до конца понял этот эпизод. Но в футбол нужно играть до конца", - цитирует футболиста "СЭ".
Напомним, вчера ЦСКА и "Спартак" поделили очки (2:2) в матче 13-го тура чемпионата России. Зобнин после окончания встречи заявил, что в моменте с первым голом "армейцев" защитник соперника воспользовался его желанием остановить игру после падения Карраскаля.
"Спартак" набрал 26 очков и занимает второе место в национальном первенстве, ЦСКА идет на третьей строчке 25-ю баллами.
Чалов – о первом голе ЦСКА: игроки "Спартака" хотели выбить мяч? В футбол нужно играть до конца
Фото: ПФК ЦСКА