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"РБ Спорт": Минобороны и Минспорт в ближайшее время выдадут футболистам бронь от мобилизации

На этой неделе Минобороны и Минспорт РФ должны выпустить решение о предоставлении брони от частичной мобилизации для футболистов.
Фото: РИА Новости
По информации источника, в ближайшее время Минспорт совместно с Минобороны должен выпустить решение, согласно которому футболисты получат бронь от мобилизации. Ожидается, что документ будет опубликован на этой неделе.

Напомним, что 21 сентября 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин официально объявил о частичной мобилизации. После этого несколько тренеров и игроков (как действующих, так и бывших) признавались в том, что им приходили повестки. Сообщалось, что это коснулось нескольких игроков РПЛ и пятнадцати футболистов Первой лиги.

Источник: "РБ Спорт"


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