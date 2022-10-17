– Переговоры с Казахстанской федерацией футбола находятся в продвинутой стадии. В ближайшее время федерация сама объявит об итоге переговоров. У нас есть совместное желание, чтобы я отработал в квалификации чемпионата Европы, мы ведем диалог довольно позитивно. Да, был определенный интерес из России. Для меня, как для тренера, это очень приятно, но на сегодняшний день, с большой долей вероятности я продолжу работу со сборной Казахстана, – цитирует Адиева "Metaratings".
Магомед Адиев считался одним из кандидатов на пост главного тренера грозненского "Ахмата" после увольнения из клуба Андрея Талалаева, которое случилось 11 сентября 2022 года после поражения от "Пари НН". Адиев уже работал главным тренером второй команды грозненцев с 2013 по 2017 год, исполнял обязанности главного тренера первой команды. Со сборной Казахстана он работает с 27 апреля 2022 года. При нем национальная команда поднялась дивизионом выше в Лиге наций УЕФА, оказавшись первой в группе со сборными Азербайджана, Словакии и Беларуси.
Адиев: ко мне был интерес из РПЛ, но, скорее всего, я продолжу работу со сборной Казахстана
Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал о своем будущем и интересе из РПЛ.
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