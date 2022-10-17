"Не надо требовать от футболистов невозможного — знать историю клуба и Юрия Семина. Вообще я создавала 10 лет назад в "Локомотиве" музей, в который могут сходить футболисты и все узнать о клубе! А так, Юрий Семин как тренер — сбитый летчик", - цитирует функционера "РБ Спорт".
Ранее защитник красно-зеленых Тин Едвай заявил, что не знает, кто такой Семин. Позднее то же самое сказал форвард "Локомотива" Франсуа Камано.
"Локомотив" по итогам 13-ти туров Российской Премьер-лиги занимает 13-е место в таблице чемпионата. В активе команды 12 очков. В начале октября москвичи объявили об отставке главного тренера Йозефа Циннбауэра.
Смородская: Юрий Семин как тренер — сбитый летчик
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о том, что часть игроков клуба не знает экс-наставника "железнодорожников" Юрия Семина.
Фото: РИА Новости