"В каждом турнире есть свои цели и задачи. Сейчас дела в Кубке у нас идут не так хорошо, как в чемпионате, поэтому будем готовиться. У нас есть задача — побеждать в каждом матче, и следующая игра — не исключение", - приводит слова Семака официальный сайт "Зенита".
Напомним, "Зенит" сейчас занимает третье место в группе Кубка России. В активе подопечных Сергея Семака 3 набранных очка. В первом круге сине-бело-голубые переиграли "Факел" (2:0) и уступили "Крыльям Советов" (0:2) и "Спартаку" (0:3).
В четверг, 20 октября "Зенит" на "Газпром Арене" примет "Крылья" в 4-м туре Кубка страны. Стартовый свисток встречи прозвучит в 20:30 по московскому времени.
Семак: сейчас дела у "Зенита" в Кубке России идут не так хорошо, как в чемпионате
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал ситуацию команды в Кубке России.
Фото: ФК "Зенит"