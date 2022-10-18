"Креативные лаборатории" - это совместная программа Газпромбанка и "Зенита" по поиску, развитию молодых специалистов творческих направлений и интеграции их проектов в городскую, спортивную и бизнес-среду.
Вторая сессия лаборатории будет посвящена созданию междисциплинарных проектов, объединяющих пространства города, театра и звука. Под руководством опытных кураторов участники разработают собственные аудиоспектакли, спектакли-квесты и постановки-променады, связанные с главными достопримечательностями Петербурга и "Зенита".
Подать заявку на участие в первой лаборатории можно на сайте проекта creativelabs.fc-zenit.ru до 4 ноября. Очные сессии "Креативных лабораторий" пройдут с 11 по 14 ноября на Новой сцене Александринского театра.
В четверг, 20 октября "Зенит" на "Газпром Арене" примет "Крылья" в 4-м туре Кубка страны. Стартовый свисток встречи прозвучит в 20:30 по московскому времени. "Зенит" сейчас занимает третье место в группе Кубка России. В активе подопечных Сергея Семака 3 набранных очка. В первом круге сине-бело-голубые переиграли "Факел" (2:0) и уступили "Крыльям Советов" (0:2) и "Спартаку" (0:3).
В РПЛ петербургский клуб единолично возглавляет таблицу, набрав в 13 матчах 33 очка. Отрыв от второго места, которое занимает "Спартак" составляет 7 очков. В минувшие выходные подопечные Сергея Семака разгромили в гостях "Пари НН" (3:0).
Источник: официальный сайт "Зенита"
"Зенит" и Газпромбанк запускают осеннюю сессию "Креативных лабораторий"
"Зенит" и официальный партнер клуба объявляют о старте второго этапа проекта, лежащего на стыке спорта, искусства и бизнеса.
Фото: ФК "Зенит"