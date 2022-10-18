"О чем говорил с арбитром? О том, что и раньше. Судья опять не увидел пенальти на Комличенко. Опять ВАР поставил пенальти, а не судья", - цитирует Карпина "СЭ".
Напомним, "Ростов" сегодня проиграл "Динамо" (1:3). Встреча проходила в рамках 4-го тура группового этапа Кубка России. Победу "Динамо" принесли голы Дениса Макарова, Федора Смолова и Вячеслава Грулева. Единственный мяч в составе ростовчан с пенальти забил Дмитрий Полоз с пенальти, который арбитр встречи Артем Любимов назначил после просмотра видеоповтора.
Карпин - после поражения от "Динамо": судья опять не увидел пенальти на Комличенко
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин остался недоволен арбитражем в проигранном матче с "Динамо" (1:3)
Фото: ФК "Ростов"