"Любой соперник, независимо от ранга и статуса, — принципиальный. Но "Спартак" во все времена был одним из фаворитов нашего чемпионата, "народной командой". Слово "враг" - перебор? Конечно, перебор. Футбол — не война, а красота, радость, изящество. Какой враг? Помилуйте! Никогда такими категориями не мыслил", - цитирует Федотова "СЭ".
В воскресенье, 16 августа ЦСКА на "ВТБ Арене" сыграл вничью в московском дерби со "Спартаком" (2:2). На дубль Федора Чалова красно-белые ответили точными ударами Антона Зиньковского и Александра Соболева. В перерыве встречи между наставниками обеих команд произошел конфликт, который закончился приглашением Федотова и Абаскаля на заседание КДК РФС.
Напомним, перед началом сезона появлялась информация, что Федотов мог возглавить "Спартак", но в итоге специалист покинул "Сочи" и подписал контракт с ЦСКА. 17 октября "Metaratings" сообщил, что решение отказаться от услуг Федотова принадлежало Зареме Салиховой.
Федотов: "Спартак" во все времена был одним из фаворитов чемпионата, "народной командой". Слово "враг" - перебор
Фото: ПФК ЦСКА