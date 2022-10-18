Напомним, ранее Владимир Федотов рассказал, что они с Гильермо Абаскалем пожали руки после финального свистка матча ЦСКА против "Спартака".
"Получается, что "бегало-прыгало" было после рукопожатия? Блистательный поступок. Какой смысл тогда в таких рукопожатиях? Во всей истории один вывод: если российские специалисты говорят в пренебрежительном тоне, значит, у "Спартака" прекрасный тренер", - цитирует Салихову "СЭ".
ЦСКА в воскресенье, 16 октября на своем поле принимал "Спартак" в московском дерби. Встреча завершилась результативной ничьей (2:2). В перерыве игры между главными тренерами команд произошел конфликт: Гильермо Абаскаль пытался доказать, что игроки ЦСКА нарушили принципы честной игры, а Владимир Федотов в ответ назвал его клоуном. А после окончания игры, комментируя инцидент, сказал "что-то рядом прыгало", говоря об Абаскале.
Зарема - о словах Федотова: получается "бегало-прыгало" было после рукопожатия с Абаскалем? Блистательный поступок
Зарема Салихова отреагировала на объяснения Владимира Федотова по итогам конфликта с Гильермо Абаскалем.
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