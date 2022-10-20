"До переезда в Россию у меня не было стереотипа, как у других, что русские - странные люди или еще что-то. Это абсолютно не так: русские обычные люди, как и другие. Не должно быть никаких делений между людьми, ведь мы все одинаковые", - приводит слова Дасы РБ Спорт.
Даса перешел в московский клуб в сентябре 2022 года. Он подписал контракт с бело-голубыми на 2 года.
В составе "Динамо" Даса провел 7 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился.
"Динамо" во вторник, 18 октября, обыграло "Ростов" (3:1) в 4 туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. В таблице Российской Премьер-лиги столичный клуб располагается на 8-м месте, набрав в 13 матчах 20 очков. 22 октября динамовцы в гостях сыграют против "Локомотива". Эту встречу рассудит Павел Кукуян.
Даса: есть стереотип, что русские - странные люди. Это абсолютно не так, мы все одинаковые
Израильский защитник "Динамо" Эли Даса заявил, что не считает россиян странными людьми.
Фото: ФК "Динамо"