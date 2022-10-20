Суммарно четыре прошедшие игры принесли клубу 38 млн рублей в придачу к гарантированному бонусу в 28,2 млн за участие. Красно-белые уже обеспечили себе минимум третье место в группе и путевку по крайней мере в "нижнюю часть" сетки. Благодаря этому организаторы выплатят москвичам еще 2,7 млн рублей. В случае попадания в "верхнюю сетку" призовые только за участие в плей-офф увеличатся на 10,8 млн.
"Спартак" одержал победы во всех четырех матчах группового этапа Кубка России – были обыграны "Факел" (дважды)", "Крылья Советов" и "Зенит". Команда Гильермо Абаскаля – единственная, набравшая все 12 очков к этому времени. Красно-белым еще предстоят встречи с "Крыльями Советов" и "Зенитом", обе пройдут в гостях. В крайнем своем матче "Спартак" на выезде обыграл воронежский "Факел" со счетом 2:1, голы забивали Николай Рассказов, Шамар Николсон и Максим Максимов. Красно-белые – действующий обладатель Кубка России.
Источник: "Metaratings"
"Metaratings": "Спартак" заработал больше всех в Фонбет Кубке России после четырех туров – 68,9 млн рублей
Подсчитаны призовые участников "пути РПЛ" Фонбет Кубка России 2022/23 после 4-го тура группового раунда. Больше всех пока заработал "Спартак" – 68,9 млн рублей.
Фото: ФК "Спартак"