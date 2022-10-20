– Проиграв 0:4 "Зениту", испанец не стал никого винить, признал свои ошибки и принял удар на себя. Проиграли-то без шансов. У нас у всех снова были упаднические настроения, а он поступил по-мужски и этим подкупил людей. А потом был "Ахмат", когда даже в меньшинстве команда бежала в атаку, создавала моменты. Думаю, после этой ничьей он влюбил в себя болельщиков. После результаты стали улучшаться, и теперь Абаскаль – любимец фанатов, – цитирует Кечинова "Чемпионат".
"Спартак" встречался на выезде с грозненским "Ахматом" в самом первом туре текущего сезона Российской премьер-лиги, 16 июля 2022 года. Матч закончился со счетом 1:1. У хозяев забил бывший игрок красно-белых Артем Тимофеев, у гостей в меньшинстве забил Виктор Мозес, который на данный момент отсутствует из-за травмы. Сейчас, уже по итогам тринадцати сыгранных туров, "Спартак" идет вторым в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. Отставание от "Зенита" – семь очков. В предыдущем туре команда Гильермо Абаскаля сыграла выездную ничью с ЦСКА (2:2), в ближайшем туре примут дома подмосковные "Химки".
Кечинов: одной ничьей Абаскаль влюбил в себя болельщиков "Спартака"
Экс-полузащитник "Спартака" и сборной России Валерий Кечинов выразил мнение, почему болельщики красно-белых быстро прониклись симпатией к главному тренеру команды Гильермо Абаскалю.
Фото: Чемпионат.com