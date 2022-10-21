"Меня сватали на пост главного тренера или президента "Локомотива"? Ну и хорошо. Как я на это реагировал? Хорошо реагировал", - цитирует Семина "СЭ".
Напомним, "Локомотив" в 12-м туре в гостях разгромно проиграл "Сочи" (0:4). Сразу после окончания встречи "железнодорожники" объявили об уходе спортивного директора клуба Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.
В последнее время сообщалось, что основным кандидатом на вакантный пост главного тренера красно-зеленых является Михаил Галактионов, который сейчас работает в "Пари НН".
Семин: меня сватали в "Локомотив"? Ну и хорошо
Экс-тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал слухи о том, что может вернуться в команду.
Фото: ФК "Локомотив"