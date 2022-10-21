"По поводу Михаила Галактионова у меня нет комментариев. Михаил на контракте, он работает. Остальную пустоту комментировать не хочу. Люди берут с неба кандидатов, говорят, что Галактионов уходит. Как на самом деле? Я не комментирую. Как уйдет — узнаете", - цитирует Кудряшова Sport24.
Напомним, ожидается, что Михаил Галактионов возглавит "Локомотив". Ранее сообщалось, что его назначение может состояться, как на следующей неделе, так и в конце этого календарного года, когда наступит пауза в чемпионате России.
Михаил Галактионов работает в "Пари НН" с лета этого года. Под его руководством нижегородцы сейчас занимают 10-е место в РПЛ, опережая "Локомотив" на одно очко. Кроме того, Галактионов является наставником молодежной сборной России.
Спортдир "Пари НН": Галактионов на контракте, он работает. Как уйдет - узнаете
Спортивный директор "Пари НН" Игорь Кудряшов заявил, что Михаил Галактионов продолжает работать с клубом.
Фото: ФК "Пари НН"